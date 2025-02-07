Для ЕС и Польши безопасность превыше всего

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетила с двухдневным визитом Польшу, председательствующую в Евросоюзе. Главной темой встречи стала безопасность, причем сразу в нескольких измерениях. Для начала госпожа фон дер Ляйен и польский премьер Дональд Туск обсудили необходимость больше вкладываться в оборону и защиту границ стран Европы. А затем, держа в уме угрозы американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины против европейских товаров, сверили часы по вопросу о том, что Брюссель может этому противопоставить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Гданьске

Фото: Lukasz Glowala / Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Гданьске

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Урсула фон дер Ляйен посетила город Гданьск с коллегией европейских комиссаров по случаю польского председательства в ЕС, которое продлится до 1 июля.

Главной темой встреч в расширенном составе и двусторонних переговоров главы ЕК с премьером Польши стало обеспечение безопасности Евросоюза.

Частота упоминания этого слова Дональдом Туском на пресс-конференции по итогам общения с госпожой фон дер Ляйен подтвердила, что для ЕС безопасность — это сейчас тема номер один. «Безопасность — это не абстракция. Евросоюз — это не абстракция. Всем нужна безопасность. В Польше мы чувствуем безопасность. Я хочу, чтобы вся Европа чувствовала эту безопасность»,— сказал польский премьер, подчеркнув, что в меняющихся геополитических условиях необходимо больше вкладываться в оборону и защиту границ стран Европы.

Ранее Варшава в числе приоритетов председательства в ЕС называла увеличение инвестиций не только в закупки военной техники, но и в «капитальную поддержку заводов» и используемую армией инфраструктуру, а также в строительство убежищ.

К середине марта Еврокомиссия обещала представить Белую книгу по обороне, в которой будет изложена стратегия по усилению обороноспособности Европы и расписаны запланированные на эти цели расходы. Об этом на пресс-конференции напомнила Урсула фон дер Ляйен.

Не менее значимой темой обсуждений в Гданьске в контексте безопасности, но уже экономической, стали взаимоотношения ЕС с США.

Вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп обещал ввести пошлины на товары из ЕС, если Брюссель не «восполнит огромный дефицит» в торговых отношениях с Вашингтоном. Как отметил американский президент, дефицит в товарообороте Штатов с европейскими странами превышает $300–350 млрд, а ЕС «перешел все границы».

Пока переговоры Брюсселя с Вашингтоном по вопросу пошлин не ведутся, сказала Урсула фон дер Ляйен в пятницу, пояснив это тем, что еще не было «импульса» с американской стороны. При этом она отметила: Брюссель заинтересован в сохранении сильного трансатлантического партнерства и продолжает выступать за «прагматичную повестку». Объем торговли между США и ЕС в 2023 году превысил €1,5 трлн, продолжила она, добавив, что усиление торговых и экономических связей Брюсселя и Вашингтона — взаимовыгодная стратегия.

«Но в то же время мы будем готовы в случае необходимости защищать наши интересы. Мы примем решительные меры»,— пообещала глава ЕК.

В первый президентский срок Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из ЕС в размере 25% и 10% соответственно. Ответные меры ввел и Брюссель (они коснулись американских продуктов питания, виски, табачных изделий и одежды). После прихода к власти в США Джо Байдена стороны договорились о торговом перемирии, но его срок истекает 31 марта.

На пресс-конференции Дональд Туск не стал комментировать торговые трения сторон. Однако на днях он заявлял, что действия американской администрации потребуют симметричного ответа. «Никакой агрессии, никаких ненужных жестов, но надо уважать самих себя и надо отвечать адекватно. Если вашингтонская администрация посчитает, что необходимы таможенные барьеры, я, честно говоря, в это не верю, но если они решат, что на какое-то время нужны таможенные барьеры с Евросоюзом, то Евросоюз должен ответить тем же»,— сказал польский премьер.

Эту позицию поддерживают и многие европейские политики. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в частности, призвала «жестко отреагировать» в случае введения пошлин, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости «заставить себя уважать и, следовательно, отреагировать». Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за открытую торговлю, но также не исключил ответной реакции на любые торговые пошлины. 4 февраля в Варшаве прошла встреча министров промышленности и торговли стран ЕС, где в том числе обсуждалась конкурентоспособность объединения на мировых рынках и взаимодействие с США по этому вопросу.

При этом, по данным газеты Financial Times, Евросоюз еще с лета готовил план действий на случай введения американской администрацией пошлин, намереваясь договориться с Вашингтоном об увеличении закупок сжиженного природного газа для сокращения дефицита в товарообороте. Некоторые европейские страны допускали, что смягчить ястребиный настрой Дональда Трампа можно и за счет повышения расходов на оборону до 5% ВВП. Но на случай, если договориться с ним не удастся, ЕК составила список американских товаров, на импорт которых будут введены пошлины в размере 50%, писала FT, правда, не уточняя, какая продукция внесена в перечень.

Лусине Баласян