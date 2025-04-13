Банки поиздержались

Банк России опасается проблем с ликвидностью на банковском рынке и уже на этой неделе начнет раздавать ее нуждающимся банкам. Регулятор считает, что к концу года дефицит ликвидности может достичь 2,4 трлн руб. Участники рынка отмечают, что это может негативно повлиять на ставки на рынке кредитования даже при снижении ключевой ставки ЦБ.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Центральный банк России

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Банк России с 15 апреля переходит на недельные аукционы репо, при этом регулятор отмечает, что эти аукционы, на которых банки будут получать ликвидность, станут проводиться вместо депозитных аукционов, на которых банки излишнюю ликвидность размещают. «Это связано с ожидаемым дальнейшим снижением структурного профицита и переходом банковского сектора к дефициту ликвидности, а также со сложившейся структурой спроса кредитных организаций на денежном рынке»,— отметили в ЦБ.

На прошлой неделе Банк России спрогнозировал дефицит ликвидности к концу этого года в диапазоне от 1,6 трлн до 2,4 трлн руб.

«Переход к устойчивому дефициту произойдет за счет роста обязательных резервов, зеркалирования Банком России нетто-продаж валюты из ФНБ Минфином России в 2024 году и небольшого увеличения объемов наличных в обращении»,— поясняли в ЦБ. К марту этого года профицит ликвидности составлял 1,1 трлн руб.

Согласно данным Банка России, в этом году общий объем депозитов кредитных организаций в ЦБ снизился с 4,2 трлн руб. в среднем в январе до 3,1 трлн руб. в среднем в апреле. При этом на двух последних аукционах банки размещали в ЦБ уже меньше 3 трлн руб. Одновременно с этим в конце марта возобновился спрос на ликвидность в рамках аукционов репо — с начала года они проводились на срок 21 день, и, как правило, на них банки получали по 100–300 млрд руб. Однако 27 марта прошел аукцион репо тонкой настройки на четыре дня, где банки получили 1,5 трлн руб., а 7 апреля — еще 810 млрд руб. на два дня при спросе 1,9 трлн руб.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 27 февраля 2025 года: Ценой быстрого кредитного роста последних двух лет было то, что банки в значительной степени задействовали запасы капитала и ликвидности, которые у них были в начале 2022 года.

Изменение ситуации с ликвидностью отразилось и на межбанковском рынке, где стали расти ставки. Как рассказал “Ъ” управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин, при текущих уровнях высоких ставок, ситуации на фондовом рынке и сжатии объемов кредитования банки нарастили проведение операций на денежном рынке, в том числе и вновь ставшие популярными классические операции межбанковского кредитования по бланковым либо залоговым лимитам. «Что касается ставок, то они в целом сопоставимы со ставками по привлечению депозитов физических и юридических лиц, при этом, в отличие от депозитов, имеют тенденцию к увеличению в последнее время — так, значение MIACR на срок овернайт за март 2025 года составило 21,33%, тогда как за январь 2025 года — 20,79%»,— говорит он.

С ним согласен аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев, который отмечает, что ставки на межбанке растут и приближаются к верхней границе процентного коридора ЦБ (ключевая ставка + 1 п. п.), что указывает на ухудшение условий ликвидности. В свою очередь, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов обращает внимание, что, когда ставки начнут снижаться, размещение средств кредитными организациями на депозитных счетах в Банке России будет пользоваться меньшим спросом.

Участники рынка отмечают, что структурный профицит ликвидности формируется за счет банков, которые не проявляют активности на рынке кредитования.

Как пояснил “Ъ” главный экономист Сбербанка Михаил Матовников, сегодня депозиты ЦБ в основном нужны небольшим банкам и «дочкам» иностранных банков, которые по разным причинам не могут на межбанке заключать сделки с крупными российскими банками. «В результате их избыточную ликвидность приходится абсорбировать ЦБ»,— говорит он. По его мнению, недельный аукцион репо на данном этапе представляется оптимальным сроком, поскольку проводящиеся сегодня месячные аукционы недостаточно гибки для управления ликвидностью.

Новый инструмент ЦБ может решить надвигающуюся проблему дефицита ликвидности на банковском рынке, однако тот факт, что ЦБ придется к нему прибегнуть, означает, что снижение ставок на рынке кредитования в лучшем случае будет идти медленнее, чем ожидалось, отмечают собеседники “Ъ” на банковском рынке.

Максим Буйлов