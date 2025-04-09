Иран на распутье

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Адлана Маргоева Фото: Из личного архива Адлана Маргоева

В субботу, 12 апреля, в Омане впервые за долгое время пройдут консультации между Ираном и США. Глава американской делегации Стив Уиткофф настроен на прямые переговоры. Глава иранской делегации Аббас Аракчи же настаивает на том, чтобы говорить через посредников.

Обозреватели вспоминают скандальную встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского и объясняют этим нежелание иранцев говорить напрямую. Но даже при президенте Джо Байдене, когда США были настроены вернуться к соглашению по иранской ядерной программе без новых требований к Ирану, их делегации общались через посредников. Причина глубже медийной картинки: в Тегеране избегают прямых переговоров с Вашингтоном, чтобы не придавать легитимность американской позиции, ведь Дональд Трамп уже нарушил договоренности с Ираном, когда вышел из иранской ядерной сделки в 2018 году.

В то же время иранские власти, несомненно, понимают, что имеют дело с более сильным противником. И хоть часть иранского общества вообще предпочла бы не вступать с ним в переговоры, духовный лидер Ирана Али Хаменеи ранее не раз принимал решение в пользу дипломатии, а не эскалации. Свою позицию он при этом объяснял в том числе известной каждому иранцу историей двух шиитских имамов, внуков пророка Мухаммеда — Хасана и Хусейна. В борьбе за власть в халифате они выбрали противоположные стратегии.

Хасан предпочел переговоры. Его противником выступил Муавия, наместник халифа в Сирии. У Муавии была превосходная армия, к тому же он переманил к себе часть сторонников Хасана. Вместо схватки с ним Хасан предпочел мир и признал его халифом. Главное условие было в том, что власть Муавии не перейдет по наследству его сыну Язиду. Правда, Муавия нарушил договор и, по одной из версий, убедил жену Хасана отравить его. Хасан погиб, но своим решением сберег жизнь своих сторонников.

Хусейн же не признал нового халифа и вместе с немногочисленными сторонниками выдвинулся на бой с армией Язида. Им перекрыли путь и доступ к воде, но и в этих условиях Хусейн отказался признать противника главой мусульманского государства. В итоге он и его сторонники погибли. Траурные церемонии по случаю его гибели шииты проводят уже 14 веков.

И хоть участь Хусейна кажется более героической, Али Хаменеи, обосновывая свои решения, чаще вспоминает Хасана. В 2013 году, когда аятолле предстояло объяснить публике, почему Иран после 34 лет вражды с США идет с ними на переговоры, он вспомнил именно историю Хасана. И в 2020 году, когда Джо Байден признал выход США из ядерной сделки ошибкой, аятолла Хаменеи согласился на непрямые переговоры иранских и американских дипломатов, вновь сославшись на Хасана.

В марте этого года Дональд Трамп отправил Али Хаменеи послание: либо мы договоримся на новых условиях, либо вам будет хуже. Аятолла пока не дал понять, какой из двух путей он выберет на сей раз. И пока министр иностранных дел Ирана готовится к началу переговоров в Омане, иранские военные готовятся к их неудачному концу.

Шансы на то, что Тегеран и Вашингтон в итоге договорятся, невелики. Тегеран не готов отказываться от программы обогащения урана, ограничивать свою ракетную программу или менять региональную политику. Вашингтон же выдвигает требования, которые выглядят в иранских глазах ультиматумом. Но какими бы безнадежными ни казались эти переговоры, отказаться от них с самого начала — значит выбрать путь эскалации. Хорошего он никому не сулит.

Адлан Маргоев, научный сотрудник Института международных исследований МГИМО