Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Российские силы ПВО около 21:10 мск уничтожили дрон ВСУ, сообщили в Минобороны. Это произошло в небе над Брянской областью.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте»,— прокомментировал губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

В субботу, 12 апреля, глава региона сообщил о гибели мирного жителя села Кирилловка в Климовском районе. У мужчины в руках сдетонировало взрывное устройство, оно находилось в полимерном пакете.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны украинской армии. Вечером 10 апреля над территорией региона сбили один БПЛА. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.