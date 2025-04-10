Силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Курской областью

Российские силы ПВО с 18:30 до 19:40 мск перехватили четыре дрона ВСУ, сообщили в Минобороны. Все из них сбили в небе над Курской областью.

Ранее сегодня, 10 апреля, сообщалось о трех сбитых беспилотниках над Курской областью и одном — над Брянской. Это произошло в интервале с 17:00 мск до 18:30 мск.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 19:22 мск сообщил, что над регионом сбили один БПЛА. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте»,— заверил он в Telegram-канале.

С 20:15 мск 9 апреля до 6:00 мск 10 апреля были сбиты 42 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе 13 — над Брянской областью, 12 — над Калужской, семь — над Курской, по четыре — над Белгородской областью и республикой Крым, один — над Орловской. Чуть позже над Курской областью уничтожили еще несколько дронов: шесть — около 7:05 мск, один — около 7:30 мск.