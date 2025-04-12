В Варшаве прошел многотысячный марш польской оппозиции

Оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» (PiS) провела марш в центре Варшавы. По оценкам мэрии, в нем приняли участие 20 тыс. человек, сообщает газета Wiadomosci.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP Следующая фотография 1 / 7 Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP

Мероприятие было организовано в честь 1000-летия Польского королевства. В числе участников марша были председатель PiS Ярослав Качиньский и кандидат в президенты от оппозиции Кароль Навроцкий, передает «РИА Новости». Участники марша принесли национальные флаги и плакаты с политическими лозунгами.

Колонна марша прошла от площади Коперника к Замковой площади. В районе проведения марша перекрывали движение машин и общественного транспорта.

18 мая в Польше пройдут выборы президента. Действующий президент Анджей Дуда не может принять в них участие, потому что занимает пост два срока подряд (с 6 августа 2015 года). Польский избирком зарегистрировал уже 13 кандидатов для участия в выборах.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Польша выберет между прошлым и настоящим».