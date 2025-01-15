Польша выберет между прошлым и настоящим

В Польше официально стартовала предвыборная гонка — 18 мая там пройдет первый тур президентских выборов, а если понадобится, то 1 июня будет проведен второй раунд голосования. Побороться за пост главы государства уже изъявили желание около десяти кандидатов, однако основная борьба должна развернуться между кандидатом от партии «Гражданская платформа» премьера Дональда Туска, мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и Каролем Навроцким, поддержанным ныне оппозиционной партией «Право и справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского. По данным опросов, господин Тшасковский лидирует, но не так уверенно, как буквально месяцем ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Варшавы Рафал Тшасковский

Фото: Kacper Pempel / Reuters Мэр Варшавы Рафал Тшасковский

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Председатель польского Сейма Шимон Головня 15 января официально подтвердил, что президентские выборы в стране состоятся 18 мая. Если победитель не будет выявлен в первом туре, то второй пройдет 1 июня. Господин Головня, который и сам намерен побороться за пост главы государства, подчеркнул, что даты согласованы с республиканским ЦИКом. Таким образом, уже летом в Польше может завершиться период двоевластия.

С осени 2023 года правительство страны возглавляет центристская коалиция во главе с партией «Гражданская платформа» и премьером Дональдом Туском, тогда как должность президента занимает Анджей Дуда — формально беспартийный, но тесно ассоциированный с бывшей правящей консервативной партией «Право и справедливость». Нынешний польский лидер заканчивает свой второй срок, а потому в грядущих выборах участия не примет.

Учитывая, что Польша — парламентско-президентская республика, то наличие взаимопонимания между главой государства и председателем правительства играет крайне важную роль для управления страной и ее курса.

Впрочем, закончится ли период двоевластия — вопрос открытый, но осторожно рассчитывать на такой сценарий Дональд Туск и его соратники, конечно, могут.

Нехватки в желающих занять должность президента в Польше нет: в гонке уже принимают участие около десяти человек, а возможность официально зарегистрироваться кандидатом будет открыта еще примерно два с половиной месяца. Кто выйдет победителем из противостояния, сейчас предсказать трудно, однако между кем развернется основная схватка, известно почти наверняка.

Согласно последнему опросу от компании Opinia24, лидер гонки — Рафал Тшасковский с уровнем поддержки 29,8%. На втором месте — глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, поддержанный ПиС и набирающий 22,6%.

На третьем месте идет лидер крайне консервативной партии «Конфедерация» Славомир Менцен — 13,3%, а на четвертом — спикер Сейма Шимон Головня с 7,2%. Замыкает пятерку вице-спикер Сената Магдалена Беят от партии «Левые» — ее уровень популярности 3,9%.

Лидерство господина Тшасковского в последнем исследовании, впрочем, не принесло особой радости «Гражданской платформе». Дело в том, что по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в декабре той же компанией, его рейтинг буквально рухнул — с 38,6% поддержки. У господина Навроцкого популярность также снизилась, но не столь значительно — всего на 0,7%. Несколько сбавил и Шимон Головня (союзник Дональда Туска по правящей коалиции). Прибавил же в рейтинге крайний консерватор Славомир Менцен, нарастив поддержку на 2,6%.

Падение рейтинга мэра Варшавы пришлось комментировать накануне Дональду Туску, который в тот момент находился с визитом в Хельсинки. По его словам, показатели Рафала Тшасковского поначалу были «очень многообещающими», однако никто «не питал иллюзий, что это сохранится до конца выборов».

Господин Туск выразил уверенность, что для определения нового главы государства потребуется второй тур, в который выйдут Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский.

«Лидерство Рафала Тшасковского сохранится, но это отнюдь не гарантировано, нам придется по-настоящему бороться»,— заключил глава польского правительства.

Примечательно, что Анджей Дуда в 2015 и 2020 годах побеждал именно во втором туре и оба раза — кандидатов от «Гражданской платформы». Пять лет назад нынешний глава государства одолел все того же Рафала Тшасковского. Однако тогда мэр Варшавы шел на втором месте в гонке, а не на первом, как сейчас.

Другой опрос, проведенный 10–12 января компанией United Surveys, также показал снижение популярности Рафала Тшасковского, но всего на 2% по сравнению с декабрем — до 34,2%, тогда как Кароль Навроцкий, по данным исследования, набирает 29%. Подтвердил опрос и другие тенденции — рост популярности Славомира Менцена и снижение поддержки у Шимона Головни.

Но ключевой результат исследования, пожалуй, касается потенциального второго тура: в битве тет-а-тет господин Тшасковский набирает 50,3% голосов — почти на 10% меньше, чем в декабре, тогда как у господина Навроцкого рейтинг подскочил до 44,5%. Посмотрев на данные опросов, Рафал Тшасковский согласился с Дональдом Туском и выразил мнение, что «борьба будет ожесточенной, а все решится во втором туре», пообещав «работать еще усерднее».

Между тем в борьбе за голоса электората кандидаты пытаются предложить избирателям не только различные решения внутренних проблем, но и активно используют внешнеполитические вопросы. И здесь одной из ключевых тем стала Украина.

Особенно старается Кароль Навроцкий, который, будучи главой Института национальной памяти, естественно, напирает на историю. На днях ставленник ПиС заявил, что не видит «Украину ни в одной структуре — ни в Евросоюзе, ни в НАТО, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы». «Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тыс. своих соседей (имеется в виду Волынская резня 1943 года.— “Ъ”), не может быть частью международных союзов»,— заявил он.

Учитывая важность этой темы в польском обществе, «Гражданская платформа» также пытается уладить с Украиной исторические разногласия. Еще в конце 2024 года между МИДами двух стран была достигнута договоренность о начале в 2025 году процесса по эксгумации тел жертв Волынской резни. Этот момент, кажется, расстроил Кароля Навроцкого, назвавшего договоренности между министрами иностранных дел Радославом Сикорским и Андреем Сибигой «дипломатическим трюком». По его словам, Киев и раньше обещал нечто подобное, но так ничего и не сделал.

Примечательно, что 15 января в Варшаву к Дональду Туску приехал президент Украины Владимир Зеленский. Одной из тем переговоров стала как раз эксгумация тел.

«Наконец-то прорыв. Принято решение о первых эксгумациях польских жертв»,— написал в соцсети X еще 11 января господин Туск. По мнению экспертов, если Варшаве действительно удастся добиться от Киева реальных шагов в данном направлении, то это вполне способно помочь Рафалу Тшасковскому, поскольку усложнит задачу Каролю Навроцкому играть на чувствах поляков и исторической памяти.

Алексей Забродин