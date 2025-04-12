Мантуров вручил ордена Гагарина космонавтам Артемьеву и Прокопьеву

Первый вице-премьер Денис Мантуров вручил госнаграды сотрудникам и предприятиям российской ракетно-космической отрасли, передает «РИА Новости». Сегодня, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики.

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В частности, присвоенные указом президента ордена Гагарина получили космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев. Аналогичный орден, предназначенный всему коллективу ЦНИИмаш, был вручен его гендиректору Василию Титову.

Господин Мантуров рассказал, что в стране закладывают основы новой Российской орбитальной станции. Реализовать проект планируется в том числе во взаимодействии с заинтересованными международными партнерами. Сейчас российская спутниковая группировка насчитывает более 220 аппаратов.

7 апреля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов встретился с заместителем администратора NASA Кеннетом Бауэрсоксом. Стороны обсудили сотрудничество на Международной космической станции (МКС). 8 апреля к МКС с Байконура был запущен пилотируемый корабль «Союз МС-27», на борту которого были россияне Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков, а также астронавт NASA Джонни Ким.

Подробности — в материале «Ъ» «Гром ракеты, раздавайся».