Гром ракеты, раздавайся

Днем 8 апреля с Международной космической станцией (МКС) состыковался «Союз МС-27», стартовавший тем же утром с Байконура. Полет прошел в штатном режиме, что позволило кораблю выйти на заданную орбиту и добраться до МКС за комфортные для космонавтов три часа. Успешный запуск очередной российско-американской миссии совпал с личным знакомством главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова с замдиректора NASA Кеннетом Бауэрсоксом, которые подтвердили продолжение работы России и США над совместным планом освоения космоса после вывода МКС из эксплуатации в 2030 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27»

Фото: Роскосмос Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27»

Фото: Роскосмос

В состав очередной миссии на МКС помимо россиян Алексея Зубрицкого и командира экипажа Сергея Рыжикова вошел астронавт NASA Джонни Ким. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27» стартовала с космодрома Байконур в 8:47 мск. Как отметили представители госкорпорации «Роскосмос», «выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме».

За стартом ракеты, украшенной изображением памятника «Родина-мать» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, наблюдало рекордное число туристов — 2,5 тыс. человек.

Среди них были члены семей космонавтов, священнослужители, актеры, телеведущие, блогеры, топ-менеджеры компаний.

Полет по околоземной орбите прошел по двухвитковой схеме без сбоев автоматики и занял около 3 часов 17 минут. Стыковка к узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС состоялась в 12:04 мск, а двумя часами позже после выполнения процедуры выравнивания давления между станцией и «Союзом» были открыты люки.

По этому случаю теперь уже объединенный экипаж 72-й долговременной космической экспедиции провел пресс-конференцию по радиосвязи. Одна из прозвучавших на ней реплик с Земли оказалась весьма неожиданной: «Сергей Николаевич, вас беспокоит ваша теща, Калачикова Наталья Владимировна. Вы не представляете, какое это было грандиозное событие — видеть старт ракеты! Я не дышала буквально, мы тут с Настей замерли, это было что-то невероятное. Вас так много, дружите, не ссорьтесь, ждем вас!»

Планируется, что новый экипаж пробудет на орбите 245 суток и проведет серию из 50 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос в октябре этого года. Два космонавта и астронавт сменят Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и американца Дональда Петтита, которые, как ожидается, отправятся на Землю 20 апреля. Как предположили в Центре управления полетами во время пресс-конференции, с прибытием нового экипажа они уже «заразились чемоданным настроением».

Вечером 7 апреля, накануне запуска «Союза», прошла полуторачасовая встреча главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова с заместителем администратора НАСА Кеннетом Бауэрсоксом. Ее целью было не только личное знакомство (господин Баканов возглавил госкорпорацию 6 февраля), но и подтверждение обоюдных намерений по дальнейшему сотрудничеству, в том числе в рамках программы совместных полетов после вывода МКС из эксплуатации в 2030 году и освоения Луны.

«Я рад, что у нас есть возможность совместной работы с российской стороной. Сила и опыт российских коллег позволяют укрепить наши международные отношения»,— заявил на пресс-конференции по итогам запуска господин Бауэрсокс.

Господин Баканов признался, что тоже «очень рад знакомству» с американским коллегой — «большим профессионалом и хорошим человеком». Он также напомнил, что 9 апреля ожидается «представление к назначению» нового главы NASA Джареда Айзекмана, с которым гендиректор «Роскосмоса» надеется вскоре «официально обо всем договориться и сделать соответствующие заявления».

Дмитрий Сотак