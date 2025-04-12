В Москву прилетели пятеро из 11 россиян, освобожденных в Тунисе

Пятеро из 11 граждан РФ, пробывших под арестом в Тунисе несколько месяцев, прибыли в московский аэропорт Шереметьево, передает «РИА Новости». Самолет с россиянами прилетел из Стамбула.

Один из россиянин по прилете рассказал агентству, что условия их содержания в тюрьме были очень суровыми и к ним относились как к особо опасным преступникам. Еще двое россиян также назвали пребывание в тюрьме Туниса «ужасным».

В ноябре 2024 года группа российских туристов отправилась в селение Хайдра для посещения античных памятников Римской империи. Россияне перестали выходить на связь, после чего выяснилось, что их поместили в тюрьму строгого режима. Официально обвинения им предъявлены не были, но местные СМИ писали, что их подозревали в причастности к терроризму. На этой неделе судья в Тунисе постановил освободить россиян.

Об их задержании — в публикации «Ъ FM» «Экскурсия завершилась в тунисской тюрьме».