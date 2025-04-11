Суд постановил освободить 11 задержанных в Тунисе россиян

Следственный судья решил освободить 11 граждан России, задержанных в 2024 году в Тунисе. Об этом сообщила их адвокат Олфа Хаджри.

«Они официально освобождены»,— рассказала она ТАСС, не приведя других подробностей. Посольство РФ в Тунисе пока не прокомментировало информацию.

Задержанные — группа российских туристов, которые в ноябре направились в селение Хайдра для посещения античных памятников Римской империи. Россияне перестали выходить на связь, после чего выяснилось, что они находятся в тюрьме строгого режима. По данным местных СМИ, их заподозрили в причастности к терроризму. Их родственники отправили петицию президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об освобождении.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Экскурсия завершилась в тунисской тюрьме».