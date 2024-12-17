Экскурсия завершилась в тунисской тюрьме

11 российских туристов попали в тюрьму в Тунисе, их близкие сообщили “Ъ FM”, что потеряли связь еще месяц назад. 14 ноября группа должна была посетить древнеримские постройки в городе Хайдра, однако после этого все 11 человек перестали отвечать на сообщения в мессенджерах. Российское посольство указало на то, что этот район находится под особым контролем местных сил безопасности. Туристы попали в тюрьму «Морнагия», сообщила дипмиссия. Задержанные находятся под следствием, их самочувствие «удовлетворительное». Россиянам не предоставили переводчика, что затрудняет следствие. По данным адвоката, в Тунисе всего пять присяжных переводчиков на русский язык, и никто из них не хочет браться за это дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hassene Dridi / AP Фото: Hassene Dridi / AP

Причина задержания до сих пор неизвестна. Родственники и близкие россиян уже написали обращение президенту Туниса Каису Саиду, об этом Telegram-каналу Baza рассказала невеста одного из туристов: «Сережа поехал с друзьями в Тунис для того, чтобы посетить исторические места. С ноября он не выходит на связь. Я начала паниковать, и со мной связался родственник друзей Сережи, с которыми он отправился в поездку. Он мне сообщил, что написал в консульский отдел Российской Федерации в Тунисской Республике, и ему там ответили, что местные правоохранительные органы, похоже, задержали всех 11 человек. Больше никакой информации я не получала. Мы написали петицию президенту Туниса с просьбой о том, чтобы они освободили наших близких и родных».

В Ассоциации туроператоров России заявили, что уже направили запрос в посольство. Там также отметили, что задержанные туристы путешествовали самостоятельно. Как сообщило посольство, дипломаты уже встретились с местными властями «для выяснения обстоятельств дела». По их информации, в ближайшее время назначат дату первого судебного заседания, оно пройдет в закрытом режиме. Друг одного из россиян подтвердил “Ъ FM”, что все 11 человек жили в съемных квартирах в городе Хайдра. Аналитик Центра ближневосточных исследований МГИМО Вениамин Попов допускает, что причиной задержание могло стать недопонимание с местными полицейскими: «Как я понял из сообщений прессы, наши туристы не знают местного языка. В Тунисе есть твердые правила.

То есть группа оказалась достаточно далеко от столицы, и полицейские увидели, что какие-то непонятные иностранцы снимают какой-то объект, который фотографировать запрещено. А тут с этим строго. Видимо, россияне просто не могли объясниться с правоохранителями.

Вообще, тунисцы — очень миролюбивые люди. Это в основном туристическая страна, поэтому самое последнее, что они хотят сделать, так это нанести какой-то ущерб приезжим, которые им приносят деньги. У них есть своя борьба, конечно, они там с политическими противниками борются: кого-то арестовывают, кого-то сажают в тюрьму. Но даже если туристов задержали, то будут обращаться с ними аккуратно, особенно с иностранцами».

Как сообщают «РИА Новости», в январе прошлого года в тюрьме «Морнагия», куда попали россияне, прошла голодовка заключенных в знак протеста против «нечеловеческих» условий содержания. А в октябре оттуда сбежали пять опасных преступников.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова