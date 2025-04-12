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Что Лавров рассказал о переговорах с США и подготовке к новой войне. Главное

Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова вызвало ажиотаж на Антальском дипломатическом форуме. «Рок-звезда дипломатии», как назвал господина Лаврова модератор дискуссии, рассказал, как продвигаются переговоры России и США по украинскому урегулированию, что обсуждают стороны, и одобрительно отнесся к своему «титулу». Главные высказывания — в подборке «Ъ».

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

  • Россия и США говорят друг с другом, без диктата, не ставя предварительных условий.
  • Россия и США обсуждают предложение Вашингтона о совместных проектах.
  • Потенциал для движения вперед в отношених РФ И США есть всегда.
  • Я передал главе МИД Турции Хакану Фидану список атак Украины на энергообъекты РФ с начала действия моратория.
  • Дональд Трамп понимает суть конфликта на Украине лучше европейских лидеров. Он пока единственный говорил, что вступление Украины в НАТО было бы огромной ошибкой.
  • У России не было контактов с Украиной на полях форума в Анталье.
  • Россия в контексте Украины озабочена не территориями, а проблемами людей, которые на них проживают.
  • США понимают важность территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования.
  • Усилия евроатлантического сообщества сконцентрированы на подготовке к новой войне. И Германия вместе с Францией и Великобританией во главе этого.
  • Европа не ведет речь о нейтральных миротворцах. Они предполагаются для защиты киевского режима.
  • Евроатлантические структуры потерпели крах: они не смогли укрепить безопасность и стабильность.
  • НАТО должно было быть распущено после распада СССР и ОВД.
  • Россия и США никогда не обсуждали отношения Москвы и Пекина.
  • Если есть главы государств, выступающие настоящими рок-звездами, то нет ничего плохого в том, чтобы дипломаты были теми, кто они есть.

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