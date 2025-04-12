Что Лавров рассказал о переговорах с США и подготовке к новой войне. Главное
Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова вызвало ажиотаж на Антальском дипломатическом форуме. «Рок-звезда дипломатии», как назвал господина Лаврова модератор дискуссии, рассказал, как продвигаются переговоры России и США по украинскому урегулированию, что обсуждают стороны, и одобрительно отнесся к своему «титулу». Главные высказывания — в подборке «Ъ».
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Фото: Kaan Soyturk / Reuters
- Россия и США говорят друг с другом, без диктата, не ставя предварительных условий.
- Россия и США обсуждают предложение Вашингтона о совместных проектах.
- Потенциал для движения вперед в отношених РФ И США есть всегда.
- Я передал главе МИД Турции Хакану Фидану список атак Украины на энергообъекты РФ с начала действия моратория.
- Дональд Трамп понимает суть конфликта на Украине лучше европейских лидеров. Он пока единственный говорил, что вступление Украины в НАТО было бы огромной ошибкой.
- У России не было контактов с Украиной на полях форума в Анталье.
- Россия в контексте Украины озабочена не территориями, а проблемами людей, которые на них проживают.
- США понимают важность территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования.
- Усилия евроатлантического сообщества сконцентрированы на подготовке к новой войне. И Германия вместе с Францией и Великобританией во главе этого.
- Европа не ведет речь о нейтральных миротворцах. Они предполагаются для защиты киевского режима.
- Евроатлантические структуры потерпели крах: они не смогли укрепить безопасность и стабильность.
- НАТО должно было быть распущено после распада СССР и ОВД.
- Россия и США никогда не обсуждали отношения Москвы и Пекина.
- Если есть главы государств, выступающие настоящими рок-звездами, то нет ничего плохого в том, чтобы дипломаты были теми, кто они есть.