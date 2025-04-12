Что Лавров рассказал о переговорах с США и подготовке к новой войне. Главное

Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова вызвало ажиотаж на Антальском дипломатическом форуме. «Рок-звезда дипломатии», как назвал господина Лаврова модератор дискуссии, рассказал, как продвигаются переговоры России и США по украинскому урегулированию, что обсуждают стороны, и одобрительно отнесся к своему «титулу». Главные высказывания — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Kaan Soyturk / Reuters Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Kaan Soyturk / Reuters