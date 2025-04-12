Лавров: НАТО должно было распуститься после распада СССР

Организация Североатлантического договора должна была быть распущена после распада СССР. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Анталийском дипломатическом форуме, который проходит в Турции 11–13 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«НАТО должно было быть распущено»,— сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос модератора по поводу стратегии западных геополитических институтов по осуществлению политики в области безопасности.

Как считает российский министр, НАТО должно было прекратить существование вместе с распадом Организации Варшавского договора, поскольку тогда разрушилась предыдущая политическая система. По его словам, вместе с распадом восточного блока пропала и угроза безопасности, которой НАТО противостояло.

Сегодня НАТО не просто сохраняется, но и объявило себя организацией, которая будет гарантировать безопасность в регионе, отметил Сергей Лавров. По его словам, это «провальная» стратегия.

Анастасия Домбицкая