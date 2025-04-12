Сессия с участием Лаврова вызвала ажиотаж на Анталийском форуме

На сессию с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова на Анталийском форуме в Турции собрался полный зал международных гостей. Об этом сообщает корреспондент «Ъ». Приветствуя господина Лаврова, модератор дискуссии назвал его «рок-звездой дипломатии». По его оценке, сессия с участием российского министра — вторая по популярности после выступления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на Анталийском дипломатическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гости сессии с участием Сергея Лаврова

Фото: Анастасия Домбицкая Гости сессии с участием Сергея Лаврова

Фото: Анастасия Домбицкая

«Мест для слушателей не хватило, четверть гостей вынуждены стоять в несколько рядов по периметру зала»,— передает корреспондент «Ъ».

По словам корреспондента «Ъ», в зале присутствуют гости из европейских, африканских, ближневосточных стран и азиатских стран, а также из страны-организатора Турции.

Анталийский дипломатический форум ежегодно проводится по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2025 году мероприятие проходит под девизом «Восстановление дипломатии в раздробленном мире». Форум продлится с 11 по 13 апреля. Как ожидается, в нем примут участие около 450 представителей из порядка 140 стран. Среди них 20 глав государств и правительств, 2 спикера парламента, 74 министра.

Анастасия Домбицкая