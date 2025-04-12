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Группа «Ташир» хочет снести ТРЦ «РИО» и построить жилой квартал в Купчино

Компания «Словацкий дом», входящая в группу «Ташир», направила предложения к проекту правил землепользования и застройки, сообщает «Фонтанка». Она хочет снести торгово-развлекательный центр «РИО» у станции метро «Бухарестская» и застроить участок жилыми домами.

«Словацкий дом» является собственником земельного участка площадью 150 тыс. кв. м., где сейчас находится ТРЦ. Компания со ссылкой на экспертов подчеркивает, что в районе размещения есть острая нехватка качественной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения.

В связи с вышеуказанной проблемой организация разработала проект жилого квартала с благоустроенным общественным пространством на набережной реки Волковки, детским садом и школой. Авторы письма также попросили установить территориальную зону, которая позволяет строить жилье высотой 73 метра.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу торговый центр «Софийский» на Южном шоссе, 46А. Начальная цена здания площадью 5,8 тыс. кв. м. составляет 670 млн рублей.

Андрей Маркелов

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