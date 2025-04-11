Торговый центр «Софийский» в Купчино выставили на продажу за 670 млн рублей

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу торговый центр «Софийский» на Южном шоссе, 46А, в Купчино. Соответствующую информацию можно найти на сайте площадки. Начальная цена здания площадью 5,8 тыс. кв. м. составляет 670 млн рублей. Двухэтажное здание 2011 года постройки располагается на участке 0,96 га и находится в долгосрочной аренде до февраля 2026 года.

Готовый арендный бизнес реализуют через продажу 100% долей OOO «Купчинское подворье», которому принадлежит объект с переуступкой прав требования к компании. Торговый центр продается с готовым эскизным проектом реконструкции здания под ТЦ с апарт-отелем на 759 номеров.

На текущий момент в «Софийском» работает продуктово-вещевой рынок и заняты все площади. По словам заместителя руководителя департамента продаж РАД Дарьи Гончаровой, изначально фундамент здания был рассчитан на 13 этажей, поэтому у нового владельца будет возможность построить совершенно новый объект, сэкономив на проектировании и строительстве.

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Андрей Маркелов