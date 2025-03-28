Песков рассказал, окончен ли мораторий на удары после уничтожения ГИС «Суджа»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ВСУ не слушают приказы руководства Украины, нанося удары по энергообъектам России. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия оставляет за собой право не исполнять мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры, но пока приказ президента остается в силе.

«Наблюдается тотальная бесконтрольность ВСУ»,— заявил Дмитрий Песков во время пресс-колла. Он подчеркнул, что националистические подразделения на Украине набирают силу и расширяются, а это свидетельствует об «утере контроля киевским режимом».

Как отметил господин Песков, российская сторона достигла понимания и договоренностей с США в вопросе взаимного отказа от ударов. «При этом, разумеется, российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдении этого моратория Киевским режимом тоже его не соблюдать. Было бы нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по нашей энергетической инфраструктуре»,— заявил господин Песков.

Сегодня Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа». Энергообъект был фактически уничтожен. Говоря об этой атаке, российское ведомство подчеркнуло, что «все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой». А их цель — не допустить обрушения фронта ВСУ.

Начиная с 18 марта действует 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам России и Украины. В список объектов, подпадающих под действие моратория, вошли в том числе нефтеперерабатывающие предприятия и газопроводы. При этом Минобороны практически ежедневно сообщает о новых атаках ВСУ на российские энергетические объекты.

О договоренностях Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».