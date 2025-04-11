Минобороны сообщило о пяти атаках на энергообъекты России

За прошедшие сутки Министерство обороны России зафиксировало пять атак ВСУ на объекты российской энергетической инфраструктуры. По меньшей мере один человек получил осколочные ранения.

Среди перечисленных инцидентов:

В Брянской области атакован энергообъект «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр». Без электроснабжения остались жители Севского района.

В Курской области нанесен удар по энергообъекту «Мокрушино» филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Было нарушено снабжение Беловского района.

В ЛНР повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС, разрушено здание склада ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» в населенном пункте Троицкое. Также была атакована электроподстанция «Рубежная» ГУП ЛНР РСК.

В Запорожской области БПЛА ударил по электроподстанции «Пологи» ГУП «Таврия-энерго». Без электроснабжения осталось около 7,2 тыс. человек в шести населенных пунктах.

В министерстве напомнили, что такие атаки нарушают договоренности об отказе от ударов по энергетической структуре, согласованные 18 марта. 10 апреля Минобороны рассказало об 11 атаках ВСУ на российские энергообъекты в восьми регионах.