NYT узнала об ужесточении условий соглашения Украины и США по металлам

Новое предложение США по соглашению с Украиной о полезных ископаемых включает более строгие условия, чем предыдущие версии, узнала The New York Times (NYT). Вашингтон хочет претендовать на всю прибыль совместного инвестиционного фонда стран до тех пор, пока Киев не вернет сумму, «по крайней мере эквивалентную направленной от США помощи».

Переговоры по этому вопросу проходят 11 апреля в Вашингтоне с участием украинской и американской делегаций. В проекте соглашения также говорится, что США смогут наложить вето на продажу украинских полезных ископаемых третьим странам. В первый год действия сделки Украине запретят создавать инвестиционные проекты, если их условия лучше тех, что предлагаются США.

Остальные пункты соглашения остались прежними. Так, Украина будет вносить в фонд 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов (нефть, газ, минералы). Часть этих средств планируется реинвестировать в украинские проекты по полезным ископаемым, но точная доля от общей прибыли на эти цели не уточняется.

Лусине Баласян