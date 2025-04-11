«Агротерра» вкладывает 2,8 млрд рублей в обработку семян в Курской области

Холдинг «Агротерра» планирует построить линию подработки семян гибридов кукурузы и подсолнечника на заводе в Курской области. Об этом сообщили в компании. Инвестиции в проект составят 2,8 млрд руб.

Отмечается, что ранее семена гибридов этих культур проходили обработку на других предприятиях. В компании заявляют, что новая производственная линия позволит ей замкнуть технологический цикл обработки семян — от сушки и очистки до калибровки и упаковки.

В апреле прошлого года по указу президента РФ Владимира Путина холдинг был передан во временное управление Росимущества. До этого «Агротерра» контролировалась американской инвестиционной компанией NCH Capital.

В августе 2024 года сообщалось, что структура холдинга ООО «Курск-агроактив» вкладывает 3,7 млрд руб. в строительство селекционно-семеноводческого центра по созданию гибридов кукурузы и производству семян в Курской области.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов