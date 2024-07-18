Семя задорого

В 2024–2027 годах в Курской области ожидается запуск трех семеноводческих центров с общим объемом более 11 млрд руб., выяснил «Ъ-Черноземье». Два проекта реализуют крупные агрохолдинги: «Мираторг» вкладывает 4,2 млрд, а недавно национализированная «Агротерра» — 3,7 млрд. Еще одна компания «Агро-семена» инвестирует 3,3 млрд. Эксперты считают, что проекты позволят снизить зависимость отечественного агросектора от импорта семян. Среди рисков они отмечают возможное сжатие рынка из-за ухудшения ситуации в растениеводстве и длительную окупаемость проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О реализации в Курской области проекта селекционно-семеноводческого центра по созданию гибридов кукурузы и производству семян ООО «Курск агроактив» стало известно из отчета врио губернатора Алексея Смирнова перед облдумой. О подробностях этого проекта и двух аналогичных „Ъ“ рассказали в облправительстве.

Наиболее крупные вложения у агропромышленного холдинга «Мираторг». ООО «Мираторг-Курск» с 2023 года строит семеноводческий центр по производству гибридов и семян кукурузы мощностью 25,7 тыс. т семян в год в селе Ворошнево Курского района. В облправительстве инвестиции в проект оценили в 4,2 млрд руб. Завершить его планируется в третьем квартале 2024 года. «Проект увеличит долю отечественных гибридов кукурузы на внутреннем рынке РФ и позволит получить семена кукурузы, 16 зерновых и четырех универсальных гибридов на основе российского исходного материала»,— пояснили «Ъ-Черноземье» в облправительстве.

На этом же предприятии планируется полный цикл подработки и протравливания семян на базе кукурузокалибровочного завода мощностью 27 тыс. т в год. В пресс-службе «Мираторга» рассказали, что здесь появится 28 рабочих мест. Производительность линии протравки составляет до 15 т в час. Оборудование позволит обрабатывать как зерно с полей в сезон, так и круглогодично из силосов, добавили в компании.

Структура другого крупного холдинга «Агротерра», который в апреле по указу президента РФ Владимира Путина был передан во временное управление Росимущества, ООО «Курск агроактив» также в прошлом году начала строительство селекционно-семеноводческого центра по созданию гибридов кукурузы и производству семян. Объем инвестиций в проект, согласно отчету Алексея Смирнова, оценивался в 3,7 млрд руб.

В облправительстве пояснили «Ъ-Черноземье», что строительство началось в поселке Камыши Курского района в 2023 году. Проект разделен на три этапа. Завершение первого и второго этапов планируется в сентябре 2025 года, а третьего — в сентябре 2027 года. В центре будут создавать семена родительских форм гибридов кукурузы и гибридов F1. Мощность предприятия должна составить до 490 тыс. посевных единиц в год. Площадь сельскохозяйственных угодий под проект — 4 тыс. га. В центре планируют создать 85 рабочих мест.

В «Курск агроактиве» рассказали «Ъ-Черноземье», что новый комплекс стал «расширением» заявленного в 2020 году проекта за 588 млн руб. Других подробностей в компании не привели.

В Рыльском районе семеноводческий центр с 2022 года строит местное ООО «Агросемена». Инвестиции оцениваются в 3,31 млрд руб. Реализация запланирована в два этапа: первый планируется завершить в августе 2024 года, второй — в 2025 году. Других параметров проекта в облправительстве не сообщили. В самой компании на запрос«Ъ-Черноземье» не ответили.

В 2020 году курские власти сообщали о строительстве в регионе четырех семеноводческих центров за 2 млрд руб. Среди них заявлялся и комплекс ООО «Курск агроактив» за 588 млн руб. По данным облправительства, он был реализован в 2022 году с мощностью 10 тыс. т семян в год. Через год компания завершила второй этап проекта.

Также в регионе в 2021 году был построен комплекс ОАО «Александровский конный завод №12» за 185,4 млн руб. мощностью 20 тыс. т семян в год, заявили в правительстве Курской области. В 2023 году «Мираторг-Курск» ввел в эксплуатацию семеноводческий центр по производству семян девяти культур мощностью 27,4 тыс. т в год вблизи поселка Ворошнево. Стоимость проекта составила 837,8 млн руб.

Что известно об инвесторах курских семеноводческих центров По данным Rusprofile, ООО «Курск агроактив» зарегистрировано в Курской области в 2009 году для выращивания зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором является Владимир Нагорных, единственный учредитель — столичное ООО «Агротерра холдингс», в свою очередь на 99% принадлежащее нидерландскому Agroterra Holdings B.V., на 0,9% кипрскому Agro Investments Ltd и на 0,1% курскому ООО «Капитал Агрофинанс». В 2023 году выручка предприятия составила 11 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд. Годом ранее показатели равнялись 8,9 млрд и 287 млн соответственно. До апреля 2024 года «Агротерра» контролировалась американской инвестиционной компанией NCH Capital. ООО «Мираторг-Курск» зарегистрировано в 2001 году в Курской области для разведения свиней. Уставный капитал — 25,9 млрд руб. Директор — Сергей Куликовский. Входит в агропромышленный холдинг «Мираторг» Александра и Виктора Линников. В 2023 году выручка составила 65 млрд руб., чистая прибыль — 4,1 млрд. Годом ранее при выручке 52,3 млрд чистый убыток был 1,9 млрд. ООО «Агро-семена» зарегистрировано в 2010 году в Курской области с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. В 2023 году выручка составила 647 млн руб., чистая прибыль — 221 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 450 млн и 137 млн. Директор — Олег Патрикеев. Единственный учредитель — Борис Штоколов. Он также владеет местным производителем агрохимикатов ООО «Биофуд».

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что все проекты актуальны при учете «тенденции на зажимание импорта агротехнологий и семян». Впрочем, есть и риски: «Один из долгосрочных рисков заключается в том, что рынок семян глобальный и в рамках одной страны каких-либо выдающихся результатов добиться сложно. Пока политика на ограничение импорта сохраняется в России, у отечественных производителей все будет неплохо. Если она поменяется, у инвесторов могут начаться проблемы».

«Также, по нашим прогнозам, ситуация в российском растениеводстве будет, вероятно, ухудшаться. Это может привести к сжатию рынка семян и падению спроса на продукцию новых проектов»,— добавляет эксперт.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев напоминает, что РФ пока «зависит от импорта семян многих сельскохозяйственных культур». «Строительство новых семеноводческих комплексов поможет снизить импортную зависимость и укрепить продовольственную безопасность страны. Комплексы позволят обеспечить фермеров качественными семенами и поспособствуют увеличению урожайности. Это повысит конкурентоспособность российской сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках»,— поясняет господин Деев.

Эксперт добавляет, что семеноводство — отрасль «с высоким уровнем риска», так как урожайность зависит от многих факторов, в том числе от погодных условий: «Инвесторы должны быть готовы к возможным убыткам. Такие проекты в положительной перспективе имеют длительный период окупаемости. Это значит, что проект может потребовать долгосрочных вложений. Также необходима сильная поддержка со стороны облправительства».

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова полагает, что создание собственных семеноводческих комплексов «выглядит почти безальтернативным способом обеспечения продуктовой безопасности на уровне государства»: «Инвестиции крупных агропромышленных предприятий в первую очередь направлены на защиту собственных интересов. По мере роста предложения продукции со стороны созданных на частные средства комплексов все большие объемы семян будут попадать на рынок».

Егор Якимов