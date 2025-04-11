Президентский мостик

В ходе совещания по стратегии развития Военно-морского флота, которое прошло 11 апреля в Санкт-Петербурге, президент Владимир Путин обозначил планы кратного увеличения трат на постройку новых кораблей. Недостаток военных морских единиц действительно ограничивает боевые возможности российского флота, отмечает эксперт. Решить эту проблему можно за счет введения в строй новых кораблей, созданных с учетом современных угроз в виде беспилотников, безэкипажных катеров и гиперзвуковых ракет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития ВМФ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития ВМФ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам Владимира Путина, в ближайшие десять лет на строительство новых кораблей и судов Военно-морского флота (ВМФ) предусмотрено 8,4 трлн руб. Эти траты уже предусмотрены в будущих бюджетах, но итоговая сумма расходов будет зависеть от программы развития флота, добавил президент. Деньги должны идти отдельно от остальной расходной части, которая ежегодно направляется ВМФ на модернизацию, содержание флота и развитие инфраструктуры (примерно 15–20% от всего оборонного бюджета ежегодно, точных цифр в открытом доступе нет).

По словам Владимира Путина, успех и конкретные сроки реализации этой задачи зависят не только от финансирования, но и от слаженной работы всех звеньев оборонно-промышленного комплекса: судостроительной, приборостроительной, станкостроительной и других смежных отраслей, с фокусом на технологический суверенитет и импортозамещение необходимых для ВМФ агрегатов и комплектующих. С учетом заявления главы государства о том, что доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет «уже 100%», есть все основания полагать, что в первую очередь речь идет о надводном, а не подводном компоненте ВМФ.

Низкий темп выпуска новых кораблей на замену устаревшим проектам советской постройки и затянутые сроки их сдачи являются одной из главных проблем российского флота, считает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.

По его словам, отсутствие достаточного количества морских боевых единиц напрямую сказывается на боевой устойчивости флота, включая стратегические ядерные силы: «Атомные ракетоносцы, выходящие на боевое дежурство, нуждаются в надежной поддержке и защите — как в мирное, так и в военное время. Без мощного флота общего назначения эта задача становится трудноосуществимой».

По мнению господина Крамника, заявленные президентом планы по кратному увеличению трат (раньше на постройку новых кораблей шло не более 300 млрд руб. в год) в обозримой перспективе могут приблизить решение этой проблемы. Напомним, за предыдущие пять лет российские верфи произвели 12 крупных надводных кораблей (фрегаты, корветы, малые ракетные катера, десантные корабли), четыре атомные и две дизель-электрические подлодки, в то время как Китай и США ввели в эксплуатацию по 100 и 45 крупных кораблей аналогичных классов.

Аналитик подчеркивает, что ВМФ нужно сосредоточиться на создании новых проектов, которые учитывают современные угрозы: беспилотные аппараты, безэкипажные катера-камикадзе, гиперзвуковое оружие. «Перспективные эсминцы, такие как разрабатываемый проект крупного корабля, условно связываемый с проектом 23560 "Лидер", могли бы стать основой для флота будущего. Хотелось бы, чтобы у нас их было не два или четыре, а как минимум 15»,— добавляет Илья Крамник. По его словам, эти корабли, по характеристикам близкие к ракетным крейсерам, превосходят по размерам проекты ракетных крейсеров типа 1144 и по планам будут способны нести передовые системы вооружения, гиперзвуковые противокорабельные ракеты и зенитно-ракетные комплексы для обеспечения защиты от самолетов и ракет противника.

В конце открытой части совещания президент отдельно отметил необходимость скорейшей разработки и серийного выпуска отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования, морских робототехнических комплексов, безэкипажных подводных и надводных катеров. По планам, они должны быть тесно интегрированы в единый информационный контур с российской разведывательной спутниковой группировкой.

Дмитрий Сотак