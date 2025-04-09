Cпрос на элитную загородную недвижимость в Петербурге и Ленобласти вырос на 10%

По итогам I квартала 2025 года спрос на элитную загородную недвижимость в Санкт-Петербурге и Ленобласти увеличился на 10% относительно аналогичного периода прошлого года, следует из данных ГК Puzzle Realty. В январе-марте было зарегистрировано 350 сделок с домами от 30 млн рублей и участками от 10 млн рублей, общая сумма составила около 12 млрд рублей.

Наиболее востребованным форматом загородной недвижимости, по данным компании, стали участки без обязательного подряда, но с соблюдением общей стилистики коттеджного поселка — на них пришлось 40% сделок. Второе место занимают участки без подряда — 30%, на третьем месте (25%) — участки с подрядом. Наименьшим спросом в элитном сегменте пользовались варианты блокированной застройки или сити-виллы – на них пришлось только 5% сделок.

Аналитики также сообщили о росте спроса на рынке на более компактное жилье: если раньше стандартом считался дом от 450 кв. м, то теперь наибольший интерес привлекают дома 200-350 кв. м. Помимо этого, отметили снижение интереса к объектам индивидуальной застройки в пользу организованных коттеджных поселков.

Самые популярные направления для покупки элитной загородной недвижимости с целью постоянного проживания — Курортный, Пушкинский и Петродворцовый районы Санкт-Петербурга, а также Всеволожский и часть Выборгского района Ленинградской области. Для сезонного проживания чаще приобретают недвижимость во Всеволожском, Выборгском и Приозерском районах.

Рынок элитной загородной недвижимости, считают эксперты ГК, испытывает дефицит предложения: в январе-марте девелоперы не вывели на рынок новых проектов коттеджных поселков, за исключением новых очередей. По мнению управляющего партнера Puzzle Realty Марии Федоровой, это связано с высокими ставками по депозитам и низкого ожидаемого спроса.

Общий объем предложения домов в элитном сегменте (включая вторичный рынок) на конец I квартала 2025 года — 3600 объектов. Из них 300 домов дороже 100 млн рублей, 900 – от 50 до 100 млн рублей и 2400 домов – стоимостью от 30 до 50 млн рублей.

Дороже всего приобретать элитные загородные дома и землю в Курортном районе — стоимость сотки там составляет от 700 тыс. до 5 млн рублей. Во Всеволжском районе сотку можно приобрести за цену от 550 тыс. до 2 млн рублей, а в Выборгском и Приозерском районах – от 350 тыс. до 1,5 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жилье на вторичном рынке Петербурга за I квартал подорожало на 8%.

Артемий Чулков