Reuters: США не предупреждали «евротройку» о переговорах с Ираном в Омане

США не уведомили «евротройку» (Великобританию, Германию и Францию) о переговорах с Ираном в Омане по ядерной сделке до официального анонса встречи, сообщили Reuters три европейских чиновника. По словам собеседников агентства, представители европейских стран несколько раз обсуждали с американскими коллегами иранскую ядерную программу, но этих встреч было недостаточно.

Три источника Reuters рассказали, что на полях встречи глав МИДов стран НАТО в начале апреля «было трудно» организовать встречу по Ирану с госсекретарем США Марко Рубио. «Европейская тройка не доверяет Соединенным Штатам, поскольку они предпринимают инициативы, не консультируясь с ними»,— сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Как отмечают эксперты, Соединенным Штатам необходима скоординированная дипломатическая стратегия с европейскими союзниками, чтобы оказать максимальное давление на Иран. Так, «евротройка» призывала Тегеран подписать новое ядерное соглашение к середине года, иначе Великобритания, Германия и Франция запустят snapback — механизм, который предполагает восстановление всех санкций Совбеза ООН, введенных против Ирана в ответ на его ядерные разработки.

США не могут воспользоваться этим механизмом, поскольку в 2018 году вышли из ядерного соглашения с Ираном. После начала его второго президентского срока Дональд Трамп потребовал от Ирана приступить к переговорам по новой ядерной сделке. Тегеран согласился на переговоры только при посредничестве. Делегации двух стран встретятся 12 апреля в Омане. В этот же день спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует прямые переговоры с «высокопоставленным представителем» Ирана.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тегеран не хочет системы ''все включено''».