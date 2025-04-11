Численность населения Димитровграда за год сократилась более чем на 700 человек

Численность населения Димитровграда на 1 января 2025 года составила 108 073 жителя. Данные опубликованы в отчете Росстата по монопрофильным муниципальным образованиям РФ (моногородам) с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

За год в городе стало меньше на 731 жителя или на 0,7%. В 2002 году в городе насчитывалось 131 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что за 2024 год Ульяновская область сократилась более чем на 8 тыс. жителей.

Андрей Сазонов