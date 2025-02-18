За 2024 год Ульяновская область сократилась более чем на 8 тысяч жителей

Численность населения Ульяновской области на 1 января 2025 года сократилась на 8,4 тыс. человек — до 1 млн 164,8 тыс. жителей. Это следует из предварительных данных Росстата. На 1 января 2024 года численность населения региона составляла 1 млн 173,2 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В 1990-е годы население Ульяновской области превышало 1,4 млн человек.

Число жителей сократилось во всех субъектах Приволжского федерального округа кроме Татарстана, где отмечен рост на 13,5 тыс. человек. Наибольшее сокращение населения в абсолютных цифрах произошло в Нижегородской области (23,5 тыс. человек).

Андрей Сазонов