Сенат утвердил Кейна главой Объединенного комитета начальников штабов США
Сенат США одобрил кандидатуру отставного генерал-лейтенанта Джона Кейна на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ). Сенат поддержал кандидатуру господина Кейна большинством голосов (60 против 25, 15 воздержались).
Фото: Air Force / Handout. / Reuters
Пост председателя ОКНШ США освободился в феврале, после того как Дональд Трамп внезапно уволил генерала Чарльза Брауна, второго в истории чернокожего генерала на этом посту. Увольнение было связано с кампанией президента по очистке вооруженных сил от командования, которое поддерживает принципы многообразия и равноправия. Президент подписал указ о ликвидации программы «разнообразия, равенства и инклюзивности» в вооруженных силах почти сразу после вступления в должность.