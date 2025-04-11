Сенат утвердил Кейна главой Объединенного комитета начальников штабов США

Сенат США одобрил кандидатуру отставного генерал-лейтенанта Джона Кейна на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ). Сенат поддержал кандидатуру господина Кейна большинством голосов (60 против 25, 15 воздержались).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Air Force / Handout. / Reuters Фото: Air Force / Handout. / Reuters

Пост председателя ОКНШ США освободился в феврале, после того как Дональд Трамп внезапно уволил генерала Чарльза Брауна, второго в истории чернокожего генерала на этом посту. Увольнение было связано с кампанией президента по очистке вооруженных сил от командования, которое поддерживает принципы многообразия и равноправия. Президент подписал указ о ликвидации программы «разнообразия, равенства и инклюзивности» в вооруженных силах почти сразу после вступления в должность.

Кирилл Сарханянц