Указы Дональда Трампа о вооруженных силах

Указ о создании «Железного купола Америки». Система ПРО должна предусматривать оборону от баллистических, гиперзвуковых, усовершенствованных крылатых ракет, развертывание слоя космических датчиков слежения, разработку и развертывание охраны истребителей, возможности отражения ракетных атак до запуска и на этапе их разгона, а также обеспечение безопасной цепочки поставок всех необходимых компонентов.

Указ об устранении «радикальной гендерной идеологии» в армии. Согласно тексту документа, «выражение ложной "гендерной идентичности", отличающейся от пола человека» не соответствует стандартам военной службы. По сути, Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в армии США.

Указ о ликвидации программы DEI в вооруженных силах. Она внедряла в Минобороны и Министерстве внутренней безопасности политику «разнообразия, равенства и инклюзивности».

Указ о восстановлении в должностях военнослужащих, которые были уволены со службы из-за отказа вакцинироваться от COVID-19. Восстановленным будет выплачена зарплата и предоставлены льготы, а также возвращены их прежние звания. При президенте Джо Байдене из-за отказа прививаться из армии были уволены свыше 8 тыс. человек.