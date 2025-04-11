Поставки Stellantis в Северной Америке рухнули на 20%

Автомобильный концерн Stellantis отчитался о падении поставок по итогам первого квартала на 9%, до 1,22 млн единиц. При этом самое серьезное падение продаж было зафиксировано в Северной Америке — на 20% по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Henry Romero / Reuters Фото: Henry Romero / Reuters

В Северной Америке, втором по величине рынке сбыта Stellantis, поставки в первом квартале сократились примерно на 82 тыс. единиц по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Компания объясняет это падение снижением производства в январе из-за длительных простоев в связи с праздниками. В Европе, крупнейшем рынке сбыта для автоконцерна, поставки также снизились — с 615 тыс. до 568 тыс. автомобилей, или на 8%.

Компания отмечает, что в первом квартале сосредоточилась на сокращении избыточных запасов у дилеров. А объем розничных заказов в марте оказался на самом высоком уровне с июля 2023 года.

Накануне котировки акций Stellantis рухнули на 12% на фоне разъяснений Белого дома о том, что тарифы на китайские товары составляют теперь 145%, а не 125%, как изначально заявил Дональд Трамп. На премаркете акции концерна продолжили дешеветь, потеряв в цене еще 2,5%.

Кирилл Сарханянц