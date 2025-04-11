Дом поближе к центру

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие варианты и по какой цене предлагают застройщики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Собственная инфраструктура и близость к городу, пожалуй, самые значимые факторы для загородной недвижимости. Важно, чтобы было удобно добираться и все необходимое всегда было рядом. По данным специалистов компаний «НДВ Супермаркет Недвижимости» и Papushevo park, среди всех локаций, расположенных в пределах 35 минут езды от центра Москвы, наибольшее количество лотов застройщики предлагают на Рублево-Успенском шоссе. Здесь насчитывается в реализации от застройщиков почти 590 домовладений. Средняя площадь коттеджа — 800 кв. м, цены начинаются от 55 млн руб., а наиболее дорогой лот предлагается за 4,2 млрд руб. При этом на Рублево-Успенском шоссе в основном представлена элитная недвижимость.

На втором месте — Новорижское шоссе, где в экспозиции насчитывается 560 домов средней площадью 696 кв. м. Минимальная стоимость по этому направлению — 18 млн руб., а максимальная — 3 млрд руб.

Третью строчку занимает Минское шоссе, здесь 225 вариантов. Минимальная стоимость домовладения в этой локации уже существенно ниже, 8,3 млн руб. Самый дорогой лот предлагается за 2,5 млрд руб.

Меньше всего домов продают на Киевском и Симферопольском шоссе, по 186 лотов. При этом на первом из направлений цены выше: минимальная стоимость лота составляет 8 млн руб., а на Симферопольском — от 3 млн руб.

Светлана Бардина