Новый спорткомплекс за два года построят на Леманском канале в Шлиссельбурге

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство спорткомплекса на Леманском канале в Шлиссельбурге. Об этом в пятницу, 11 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Работы будут выполняться по региональной программе «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». Завершить их планируется за два года. Заказчиком выступает администрация Кировского района Ленобласти.

Как уточнил зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский, в настоящий момент строители уже завершили подготовку площадки и готовы приступить к полноценной реализации проекта.

«К реализации подходим со всей ответственностью, ведь это по-настоящему народный проект, архитектура которого разработана с учетом городского дизайн-кода, отмечена на международном уровне и получила поддержку со стороны президента России»,— прокомментировал также господин Барановский.

Ранее «Ъ-СПб» писал о планах властей Санкт-Петербурга по строительству нового Центра бокса и спортивной борьбы в Зеленогорске.

Андрей Цедрик