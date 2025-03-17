В Зеленогорске планируется построить новый Центр бокса и спортивной борьбы

Правительство Санкт-Петербурга на рабочем совещании с губернатором Александром Бегловым одобрило целевое предоставление Фонду развития бокса и спортивной борьбы Санкт-Петербурга земельного участка в Зеленогорске — там планируется строительство нового спортивного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как сообщили 17 марта в пресс-службе Смольного, по соглашению инвестора с администрацией Курортного района и СШОР им. Владимира Коренькова в новом Центре воспитанникам спортшколы будут предоставлять бесплатные часы для тренировок.

Общая площадь нового спорткомплекса составит более 900 кв. метров, зона бокса займет почти 200 кв. м. Объект предполагается построить за три года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ноябре 2025 года в Петербурге намерены завершить строительство и сдать в эксплуатацию новый спортивный комплекс, который возводится на месте здания Пробирной палаты и Пробирного училища на набережной канала Грибоедова.

Андрей Цедрик