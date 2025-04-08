Верховный суд США разрешил Трампу депортировать мигрантов по закону XVIII века

Верховный суд США постановил в понедельник, 7 апреля, что Дональд Трамп может продолжить депортацию венесуэльских мигрантов, пользуясь для этого законом от 1798 года. При этом суд наложил на администрацию президента ряд ограничений в этом процессе, а также особо отметил, что поддержал господина Трампа по чисто техническим причинам.

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Фото: Ariana Cubillos / AP Мигранты выходят из самолета

Фото: Ariana Cubillos / AP

В постановлении Верховного суда говорится, что он вынужден был встать на сторону администрации президента, так как жалоба подавалась от представителей мигрантов, проживающих в Техасе, а сам процесс рассматривался в Вашингтоне. В постановлении также отмечается, что мигранты должны получить «в разумные сроки» уведомление о том, что они подлежат выдворению в соответствии с чрезвычайным законом, чтобы иметь возможность обжаловать депортацию в суде.

Дональд Трамп объявил 16 марта о применении закона о проживающих в стране подданных вражеского государства для высылки венесуэльских мигрантов. Уже через несколько часов федеральный суд заблокировал действие указа, приостановив депортацию мигрантов на 14 дней.

Закон до этого применялся всего лишь трижды за всю историю США: во время войны 1812 года с Великобританией, Первой мировой и Второй мировой войн. В заявлении Белого дома говорилось, что поводом вновь применить этот закон стала деятельность на территории США венесуэльской преступной группировки «Трен-де-Арагуа».

Кирилл Сарханянц