За благоустройством Юбилейного парка будут следить наблюдатели

В Ярославле создадут рабочую группу для контроля за благоустройством Юбилейного парка. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в своем Telegram-канале.

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В этом году в парке обновят ливневую канализацию и пешеходные дорожки, поставят новую сцену и смонтируют светодинамичный фонтан, который может обойтись в 38,1 млн руб.

Глава Кировского и Ленинского районов Юрий Емец предложил создать наблюдательный совет, в который войдут депутаты и представители общественности, для контроля за ходом работ. Мэр эту инициативу поддержал.

Ранее наблюдательный совет из специалистов по охране культурного наследия предлагали создать для контроля за ходом благоустройства Петропавловского парка, так как парк является объектом культурного наследия федерального значения.

Работы в парке уже начались — с благоустройства «зеленой» зоны. Потом начнут отсыпать дорожки, ставить лавки и урны. В планах — воссоздание исторического облика беседки. Как отмечает мэр, дизайн-проект парка подготовил Центр развития городских территорий Ярославля, а все решения согласованы со службой охраны объектов культурного наследия.

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Алла Чижова