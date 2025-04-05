Фонтан в Юбилейном парке обойдется в 38,1 млн рублей

В Ярославле ищут подрядчика для устройства фонтана в Юбилейном парке. Аукцион объявлен в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Начальная стоимость контракта составляет 38,1 млн руб. В рамках этих средств подрядчик должен установить новый фонтан в парке до 25 июля 2025 года. Согласно документации, функционировать фонтан будет с мая по сентябрь. Чаша будет выполнена из железобетона, борт ее должен быть облицован лиственницей.

Заказчиком работ выступает МБУ «Дирекция городских парков культуры и отдыха», подрядную организацию планируют выбрать 17 апреля. Демонтаж существующего фонтана должен быть выполнен до 9 мая.

Алла Чижова