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Фонтан в Юбилейном парке обойдется в 38,1 млн рублей

В Ярославле ищут подрядчика для устройства фонтана в Юбилейном парке. Аукцион объявлен в системе «ЕИС. Закупки».

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Начальная стоимость контракта составляет 38,1 млн руб. В рамках этих средств подрядчик должен установить новый фонтан в парке до 25 июля 2025 года. Согласно документации, функционировать фонтан будет с мая по сентябрь. Чаша будет выполнена из железобетона, борт ее должен быть облицован лиственницей.

Заказчиком работ выступает МБУ «Дирекция городских парков культуры и отдыха», подрядную организацию планируют выбрать 17 апреля. Демонтаж существующего фонтана должен быть выполнен до 9 мая.

Алла Чижова