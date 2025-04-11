Telegraph: Великобритания может разместить войска на Украине на пять лет

Великобритания рассматривает возможность размещения своих военнослужащих на Украине сроком до пяти лет, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. Предполагается, что эта мера поможет обучить и восстановить украинскую армию, чтобы «не допустить нового вторжения».

В числе вариантов, обсуждаемых Великобританией и Францией,— отправка на Украину «сил под руководством Европы». Сколько конкретно военных разместят на украинской территории, неизвестно. Европейские страны считают, что на начальном этапе это удержит Россию от нарушения мирного соглашения.

По данным издания, помимо отправки сухопутных войск «коалиция желающих» из числа стран Европы хочет обеспечить защиту воздушного и морского пространства Украины. Какие шаги для этого предпримут, не уточняется. Планируется, что вывод войск будет поэтапным.

Вчера, 10 апреля, министры обороны европейских стран провели переговоры о возможном развертывании войск на Украине. Предполагается, что силы коалиции будут обеспечивать безопасность критически важных объектов инфраструктуры. Как выяснило AFP, на отправку военных согласились пока только шесть стран из 30-ти.

О встрече министров — в материале «Ъ» «Коалиция желающих определяется с форматом».