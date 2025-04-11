AFP: шесть стран готовы отправить военных на Украину

Только шесть стран из 30 участников международной «коалиции желающих» готовы направить военный контингент на Украину. В их числе — Великобритания, Франция и страны Прибалтики, сообщает AFP со ссылкой на европейских чиновников.

Коалицию возглавляют Лондон и Париж, своей целью они называют «обеспечение прекращения огня на Украине». Вчера, 10 апреля, министры обороны европейских стран провели переговоры о возможном развертывании войск. Британские и французские власти настаивают, что в ходе переговоров «был достигнут прогресс», однако министры из других стран заявили, что существует неопределенность относительно целей миссии, отмечает агентство. Также неизвестна, получат ли они военную помощь со стороны США.

В частности, глава Минобороны Швеции Пол Юнсон сказал, что у Стокгольма есть «ряд вопросов, которые нужно прояснить», прежде чем брать на себя какие-либо обязательства. Основная проблема для европейских союзников Украины заключается в том, что они не знают, в чем заключаются усилия США и России по прекращению боевых действий, уточняет AFP.

Предполагается, что силы коалиции будут развернуты на Украине после вступления в силу мирного соглашения между Москвой и Киевом и будут обеспечивать безопасность критически важных объектов инфраструктуры. Bloomberg утверждало, что согласие на отправку войск на Украину дали лишь 15 из 30 членов коалиции, включая Австралию и Канаду. При этом европейский источник «Ъ» утверждает, что говорить об отказе США участвовать в постконфликтном урегулировании на Украине рано.

Подробности — в материале «Ъ» «Коалиция желающих определяется с форматом».