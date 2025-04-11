NYT: США не рассматривают силовой вариант присоединения Гренландии

Совет нацбезопасности Белого дома США направил ведомствам инструкции по реализации плана присоединения Гренландии к Штатам, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного чиновника. По его словам, Вашингтон хочет провести медийную кампанию, чтобы убедить жителей острова в необходимости попросить войти в состав США. При этом уточняется, что силовой вариант присоединения не обсуждается.

В Гренландии проживают 57 тыс. человек. Как уточнил другой собеседник издания, советники президента США Дональда Трампа обсуждали в том числе возможность использования рекламы и кампаний в соцсетях для влияния на общественное мнение на острове. Утверждается, что администрация США также рассматривает «финансовые стимулы» для жителей Гренландии, включая возможность замены $600 млн субсидий, которые Дания предоставляет острову, на ежегодный платеж на сумму около $10 тыс. на каждого жителя. Некоторые чиновники считают, что эти расходы можно компенсировать за счет доходов от добычи природных ресурсов Гренландии, в том числе редкоземельных металлов, меди, золота, урана и нефти.

Господин Трамп говорил о намерении купить Гренландию еще в декабре 2024 года, до вступления в должность. Министр торговли Гренландии Наайя Натаниэльсен сказала, что остров не стремится войти в состав США. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что США не должны захватывать Гренландию.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа все в силе».