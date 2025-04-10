Россиянка Сидельникова выиграла золото на чемпионате Европы по борьбе

Российская спортсменка Анастасия Сидельникова стала победительницей чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 59 кг. Турнир проходит в Братиславе (Словакия). Сидельникова победила турчанку Бедию Гун в финальной схватке.

Ранее в весовой категории до 55 кг взяла золото другая российская спортсменка — Екатерина Вербина. Бронзу в категории до 50 кг выиграла Надежда Соколова. Все они выступают на соревновании в нейтральном статусе.

8 апреля российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов занял первое место в турнире в категории до 65 кг. Он одолел француза Хамзата Арсамерзуева.

Чемпионат Европы по борьбе проходит 7–13 апреля. Соревнования состоятся в греко-римской, женской и вольной борьбе. В 2023 году Объединенный мир борьбы допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.