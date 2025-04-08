Россиянин Ибрагимов взял золото на чемпионате Европы по борьбе

Российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов стал победителем чемпионата Европы. Соревнование проходит в Братиславе, столице Словакии. Ибрагим Ибрагимов — победитель первенств мира 2023 и 2024 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация спортивной борьбы России Фото: Федерация спортивной борьбы России

В финальной схватке в весовой категории до 65 кг спортсмен победил представителя Франции Хамзата Арсамерзуева. Третье место на пьедестале поделили армянин Вазген Теванян и азербайджанец Али Рахимзаде.

Чемпионат Европы по борьбе проходит 7–13 апреля. Соревнования состоятся в греко-римской, женской и вольной борьбе.

В 2023 году Объединенный мир борьбы допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

5 апреля двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву отказали в визе. В результате борец из России не смог участвовать в чемпионате Европы. В феврале 2024 года ему также отказали в визе, из-за чего он пропустил чемпионат Европы в Румынии.

Екатерина Отрашкевич