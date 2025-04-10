Россия и США разработают «дорожную карту» по конфискованной дипсобственности

По итогу переговоров в Стамбуле Россия и США условились разработать «дорожную карту» о возврате конфискованных американскими властями шести российских объектов дипломатической недвижимости, сообщил МИД РФ. Возглавлявший российскую делегацию посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев указал на срочность этого вопроса и призвал к «незамедлительному» допуску на объекты для инспекции и оценки нанесенного ущерба.

Стороны также обсудили упрощение визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий по стране пребывания. Александр Дарчиев предложил «энергичнее двигаться к решению крупных задач», которые поспособствуют укреплению взаимного доверия и расширению деловых и общественных связей. С этой целью российская делегация затронула вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами.

«Возглавляемые послом России в Вашингтоне А. Н. Дарчиевым и зам. заместителя госсекретаря США С. Коултер делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций»,— cообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Стороны решили «оперативно проработать» высказанные предложения. К следующему раунду переговоров, cроки которого согласовываются, планируется «выйти на взаимоприемлемые развязки» по этим вопросам.

Состоявшая сегодня, 10 апреля, в Стамбуле встреча — второй раунд консультаций России и США о нормализации работы дипмиссий. Как сообщил Госдепартамент, «продолжая конструктивный подход», стороны договорились обеспечить стабильное банковское обслуживание работы диппредставительств. Вместе с тем американская делегация выразила обеспокоенность политикой России, запрещающей наем местного персонала для работы в посольстве США в Москве.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбул 2.0».

Лусине Баласян