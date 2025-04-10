Госдеп раскрыл, что обсуждали Россия и США на встрече в Стамбуле

На консультациях в Стамбуле делегации России и США обсудили возможности банковского обслуживания работы диппредставительств, сообщил Госдепартамент. Стороны договорились в случае необходимости организовать очередные переговоры на эту тему в ближайшее время. Вашингтон назвал встречу конструктивной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Продолжая конструктивный подход, установленный на встрече 27 февраля, делегации США и России обменялись нотами, чтобы завершить договоренность об обеспечении стабильности дипломатического банковского обслуживания для двусторонних миссий России и США»,— говорится в заявлении ведомства.

Согласно сообщению Госдепартамента, американская делегация выразила обеспокоенность политикой России, запрещающей найм местного персонала для работы в посольстве США в Москве. Сроки и место и состав участников следующей встречи делегаций определят позднее.

Переговоры России и США по нормализации работы дипмиссий состоялись сегодня, 10 апреля, в Стамбуле в закрытом формате и продлились пять с половиной часов. Российская сторона пока не комментировала итоги встречи. Источник «РИА Новости» сообщил, что делегация России готовит итоговый документ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбул 2.0».

Лусине Баласян