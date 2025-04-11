Экспорт российского ПО падает четвертый год подряд

В России четвертый год подряд продолжается падение объемов экспорта отечественных IT-решений. По данным ЦБ, за прошлый год показатель сократился на $1 млрд. Участники рынка утверждают, что российские компании во избежание санкционного давления скрывают партнерство за рубежом и реальные показатели отрасли выше. Они оценивают итоги экспорта за прошлый год в $5,9 млрд, а рост внутреннего рынка — предварительно до 2,7 трлн руб.

В «Руссофте» заявили о росте экспорта на 7,2%, объяснив расхождения с данными ЦБ неучтенными операциями через криптовалюты и переводы физлицам. В Минцифры согласились с оценкой ассоциации, но отметили негативное влияние высокой ключевой ставки на отрасль.

Основными барьерами для экспорта остаются санкции, блокировка расчетов и нехватка кадров. При этом внутренний рынок IT, по предварительным данным, вырос на 33%, до 2,7 трлн руб., благодаря господдержке импортозамещения.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Софт теряет загранпаспорт».