Риск по расчету

Минэкономики предлагает дать институтам развития право на риск при финансировании проектов технологического суверенитета за счет бюджетных средств. Оценка эффективности высокорисковых инвестиций будет производиться по всему портфелю проектов и позволит учитывать не только фактические, но и предполагаемые результаты. В 2023 году аналогичными правами Белый дом наделил ВЭБ для поддержки венчурных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наделяя технологические проекты правом на риск, в Минэкономики разработали и правила оценки эффективности таких расходов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Наделяя технологические проекты правом на риск, в Минэкономики разработали и правила оценки эффективности таких расходов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Минэкономики для исполнения закона «О технологической политике» разработало проект постановления правительства, содержащий правила оценки эффективности финансирования нацпроектов технологического лидерства. Ранее эти проекты получили необходимую операционную и управленческую «подзаконку» (см. “Ъ” от 8 апреля). Подготовленный министерством документ предусматривает, что институты развития и получатели бюджетных средств получат право на обоснованный риск при финансировании проектов технологического лидерства, развития сквозных технологий, а также одобренных межведомственной рабочей группой по технологическому развитию при правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию проектов создания высокотехнологичной продукции и внедрения технологических инноваций.

«Ведомство исходит из того, что часть проектов могут характеризоваться рядом рисков при реализации и в действующих нормах предоставления финансирования не получат необходимые средства. При этом сами проекты могут обладать значительным инновационным потенциалом для достижения технологического лидерства»,— сообщили “Ъ” в Минэкономики. Оценка риска предусмотрена на всех этапах проектов. Одним из принципов такой оценки указаны интегральность и ретроспективност, то есть при наличии портфеля проектов анализироваться будут целевые, промежуточные и запланированные результаты по всем проектам.

Риски предлагается разделить на четыре группы: низкий (допустим без необходимости принятия дополнительных мер), средний (допустим при наличии плана по управлению рисками), высокий (допустим при наличии плана по снижению рисков) и критический (недопустимый). Положительное решение о финансировании или о продолжении финансирования проекта стоимостью более 5 млрд руб. при высоком уровне риска (а также независимо от суммы при критическом уровне риска) возможно лишь при наличии заключения упомянутой межведомственной рабочей группы.

Отметим, что в 2023 году Белый дом уже наделил ВЭБ.РФ правом на риск при инвестировании в высокотехнологичные стартапы. Механизм поддержки таких инновационных проектов предусматривает оценку эффективности высокорисковых инвестиций не по отдельным проектам, а по всему портфелю в целом и разрешает учитывать не только фактические результаты, но и предполагаемые. Это решение правительства сняло ограничения на возможности государства вкладывать госсредства в высокорисковые технологические проекты, которые отчасти были обусловлены серией неудач подобных венчурных инвестиций, заканчивавшихся масштабными убытками для бюджета и громкими уголовными делами (см. “Ъ” 28 февраля 2023 года).

Сейчас для недопущения нецелевого использования средств институты инновационного развития будут проводить мониторинг реализации проектов. В свою очередь, получатель средств будет обязан своевременно предоставлять отчет и документы, подтверждающие обоснованность расходов.

Венера Петрова