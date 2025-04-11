Риск по расчету
Разработаны правила оценки эффективности финансирования проектов техносуверенитета
Минэкономики предлагает дать институтам развития право на риск при финансировании проектов технологического суверенитета за счет бюджетных средств. Оценка эффективности высокорисковых инвестиций будет производиться по всему портфелю проектов и позволит учитывать не только фактические, но и предполагаемые результаты. В 2023 году аналогичными правами Белый дом наделил ВЭБ для поддержки венчурных проектов.
Наделяя технологические проекты правом на риск, в Минэкономики разработали и правила оценки эффективности таких расходов
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Минэкономики для исполнения закона «О технологической политике» разработало проект постановления правительства, содержащий правила оценки эффективности финансирования нацпроектов технологического лидерства. Ранее эти проекты получили необходимую операционную и управленческую «подзаконку» (см. “Ъ” от 8 апреля). Подготовленный министерством документ предусматривает, что институты развития и получатели бюджетных средств получат право на обоснованный риск при финансировании проектов технологического лидерства, развития сквозных технологий, а также одобренных межведомственной рабочей группой по технологическому развитию при правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию проектов создания высокотехнологичной продукции и внедрения технологических инноваций.
«Ведомство исходит из того, что часть проектов могут характеризоваться рядом рисков при реализации и в действующих нормах предоставления финансирования не получат необходимые средства. При этом сами проекты могут обладать значительным инновационным потенциалом для достижения технологического лидерства»,— сообщили “Ъ” в Минэкономики. Оценка риска предусмотрена на всех этапах проектов. Одним из принципов такой оценки указаны интегральность и ретроспективност, то есть при наличии портфеля проектов анализироваться будут целевые, промежуточные и запланированные результаты по всем проектам.
Риски предлагается разделить на четыре группы: низкий (допустим без необходимости принятия дополнительных мер), средний (допустим при наличии плана по управлению рисками), высокий (допустим при наличии плана по снижению рисков) и критический (недопустимый). Положительное решение о финансировании или о продолжении финансирования проекта стоимостью более 5 млрд руб. при высоком уровне риска (а также независимо от суммы при критическом уровне риска) возможно лишь при наличии заключения упомянутой межведомственной рабочей группы.
Отметим, что в 2023 году Белый дом уже наделил ВЭБ.РФ правом на риск при инвестировании в высокотехнологичные стартапы. Механизм поддержки таких инновационных проектов предусматривает оценку эффективности высокорисковых инвестиций не по отдельным проектам, а по всему портфелю в целом и разрешает учитывать не только фактические результаты, но и предполагаемые. Это решение правительства сняло ограничения на возможности государства вкладывать госсредства в высокорисковые технологические проекты, которые отчасти были обусловлены серией неудач подобных венчурных инвестиций, заканчивавшихся масштабными убытками для бюджета и громкими уголовными делами (см. “Ъ” 28 февраля 2023 года).
Сейчас для недопущения нецелевого использования средств институты инновационного развития будут проводить мониторинг реализации проектов. В свою очередь, получатель средств будет обязан своевременно предоставлять отчет и документы, подтверждающие обоснованность расходов.