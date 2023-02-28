Старые риски на новый лад

Минэкономики предлагает наделить ВЭБ.РФ «правом на риск» при инвестировании в высокотехнологичные стартапы — сейчас возможности государства вкладывать госсредства в высокорисковые технологические проекты ранних стадий ограничены, отчасти — вследствие длительной серии неудач подобных венчурных инвестиций, заканчивавшихся масштабными убытками для бюджета и громкими уголовными делами. Новый механизм поддержки инновационных проектов предусматривает оценку эффективности высокорисковых инвестиций не по отдельным проектам, а по всему портфелю в целом, и разрешает учитывать при ней не только фактические результаты, но и предполагаемые на момент принятия решений о сделках. Ради запуска рынка инвестиций в хайтек предлагается рискнуть 50 млрд руб. госсредств — это треть этого рынка в РФ в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минэкономики разработало проект постановления правительства (есть у “Ъ”) о поддержке российского рынка прямых и венчурных инвестиций для ускорения разработки и внедрения перспективных технологий. Ведомство предлагает снять ограничение на возможность финансирования хайтек-стартапов госкорпорацией ВЭБ.РФ, наделив ее «правом на риск». Потребность в де-факто создании заново рынка высокотехнологичных разработок и расширении госинвестиций в них вызвана уходом западных компаний—владельцев технологий после начала военной операции РФ на Украине и необходимостью «адаптации» экономики РФ к этой ситуации.

«Сейчас мандат ВЭБ.РФ ограничен в части возможностей финансирования высокорисковых технологических проектов ранних стадий. Как следствие, средства ВЭБ.РФ не могут быть использованы для их развития. В этой связи необходимо изменить правила поддержки высокотехнологичных проектов, чтобы ВЭБ мог в них инвестировать»,— говорят в госкорпорации. Отметим, подобные ограничения во многом мотивированы отсутствием значительных успехов предыдущих этапов государственных и квазигосударственных венчурных инвестиций — от Российской венчурной корпорации до Роснано, вложения которых заканчивались значительными убытками (так, проблема долгов Роснано так и не решена, см. “Ъ” от 23 ноября 2021 года) и громкими уголовными делами. Однако потребности в господдержке технологического развития в условиях технологической изоляции РФ это не снимает — и инициатива Минэкономики, видимо, нацелена одновременно на решение ряда старых проблем и снятие ограничений, которые могли усугублять прежние неудачи.

В пояснительной записке указывается, что в последние годы РФ ускоренно отстает по объему венчурных инвестиций от развитых стран. Так, по итогам 2021 года их объем в стране составил только 0,15% ВВП (в Китае, Великобритании и США — около 1,2%). Это «ограничивает конкуренцию в технологическом секторе экономики, что делает непривлекательным для инновационных компаний развитие в России», говорится в документе.

По словам первого зампреда ВЭБ.РФ Алексея Мирошниченко, новый подход с наделением ВЭБа «правом на риск» предусматривает установление портфельного подхода к оценке безубыточности проектов в рамках сформированного инвестиционного лимита — и допускает учет не только фактического результата вложений, но и «в среднем ожидаемого результата, как он мог быть оценен на момент совершения инвестиции», рассказали в госкорпорации. На новую программу портфельных вложений ВЭБ.РФ в инновации предлагается выделить 50 млрд руб. из его капитала — это примерно 30% всех венчурных инвестиций в РФ в 2021 году.

Ранее о том, что ВЭБ обсуждает с правительством новый подход к инвестированию в высокотехнологичные стартапы, в конце января сообщал глава госкорпорации Игорь Шувалов. «У нас будет право на формирование портфеля, где мы с коммерческими банками риск делим пополам, где успех по портфелю мы смотрим в целом, а не на то, что отдельные проекты в результате оказались не востребованы или убыточны или даже попросту были закрыты»,— говорил он.

Эксперты, однако, все равно видят риски возникновения вопросов к финансированию госинноваций у правоохранительных органов, хотя и подтверждают, что проблему решать надо. Так, по мнению партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, предлагаемые изменения необходимы, но «любой венчурный фонд заранее понимает, что минимум 50% инвестиций (если считать в штуках) придется списать. ВЭБ — организация государственная, и никто из чиновников по своей воле не рискнет инвестировать в проект, который может прогореть с такой высокой вероятностью, поэтому и надо прямо разрешить такие инвестиции».

По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, мировая практика показывает перспективность такого подхода, а ЦБ необходимо будет внести небольшие изменения конкретно для ВЭБ как флагмана портфельного инвестирования. «Соответственно, с МВД проблем не будет в отношении инвестиций»,— полагает он. В свою очередь, адвокат, партнер коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев напоминает, что «при оценке процедуры инвестирования правоохранительными органами в любом случае будет оцениваться экономическая целесообразность расходования средств и считать постановление индульгенцией от уголовного преследования ни при каких обстоятельствах нельзя».

Венера Петрова, Олег Сапожков