Технологии обернули в бумагу

Нацпроекты технологического лидерства получат необходимую для их выполнения операционную и управленческую «подзаконку» — Минэкономики подготовило два пакета таких документов (есть у “Ъ”). Они определяют роли участников процесса достижения технологического суверенитета, порядок устранения регуляторных и рыночных барьеров, вводят мониторинг эффективности проводимой властями политики в этой сфере. Также документами закладываются основы системного планирования развития технологий на средне- и долгосрочный периоды и с привлечением к работе ученых и представителей бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минэкономики разметило траектории движения РФ к технологическому суверенитету (на фото — глава ведомства Максим Решетников)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Минэкономики разметило траектории движения РФ к технологическому суверенитету (на фото — глава ведомства Максим Решетников)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минэкономики разработало два пакета подзаконных актов для реализации закона «О технологической политике». Он, напомним, зафиксировал цели государства в этой сфере, пути их достижения, а также настроил бюджетную поддержку на единые приоритеты. Разработаны уже восемь национальных проектов технологического лидерства (НПТЛ), в том числе по автоматизации, обеспечению продовольственной безопасности и новым материалам. Работа над этими проектами из-за санкционных рисков ведется в закрытом режиме, но управленческая «подзаконка» им необходима так же, как и обычным нацпроектам.

Первый пакет документов — проект постановления «Об особенностях реализации НПТЛ» и приложения к нему — формирует операционный контур технологической политики. Им предусмотрен мониторинг ее эффективности — оценка целевых показателей, анализ выполнения планов развития технологий, методики оценки уровня готовности технологий и производства. В документе, в частности, устанавливаются правила формирования и реализации НПТЛ, состав мероприятий и требования к содержанию карт технологической кооперации. В карте должны быть перечислены участники (разработчики технологий, основные исполнители, квалифицированные заказчики, головные научные центры), сами технологии, наименования продукции, общий объем финансирования и так далее. Такая карта — центральный документ, который прилагается к паспорту НПТЛ в системе «Электронный бюджет».

Отдельный блок посвящен устранению барьеров при разработках. Регламентируется порядок их «расшивки» по каждому НПТЛ — речь идет как о регуляторных ограничениях, так и о мерах поэтапной защиты внутреннего рынка, стандартизации продукции, оптимизации сертификационных процедур. По решению президиума правкомиссии могут утверждаться сквозные планы, не привязанные к одному НПТЛ,— например, по отдельной критической, сквозной технологии либо виду высокотехнологической продукции.

Второй пакет документов Минэкономики посвящен планированию технологической политики — соответствующий проект постановления и приложения к нему формируют основу для управления процессом разработки перечней критических и сквозных технологий, а также видов высокотехнологичной продукции. В нем также содержатся методики оценки уровней готовности технологий, создаваемых продуктов и технологий для их производства. Так, предполагается, что перечни критических и сквозных технологий, а также видов высокотехнологичной продукции будут разрабатываться на основе планов, которые, в свою очередь, могут формироваться в привязке к отраслям или к технологическому направлению. Планирование будет происходить как на среднесрочный (до семи лет), так и долгосрочный (более этого срока) периоды.

Порядок подготовки планов включает в себя семь этапов. Начинается все с проведения форсайта, необходимого для определения перечня отраслей или технологических направлений для разработки плана, и инициирования разработки по итогам проведенного мозгового штурма. Завершается — рассмотрением проекта плана на совместном заседании президиумов правкомиссии по модернизации экономики и инновационному развитию (ее возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров) и комиссии по научно-технологическому развитию (вице-премьер Дмитрий Чернышенко) и утверждением плана правительством. Формируют проекты планов профильные ведомства. В форсайт предполагается привлекать ведущих ученых и представителей бизнеса. Кроме того, проекты планов будут проходить экспертизу РАН и экспертного совета при президиуме правкомиссии.

Венера Петрова, Диана Галиева