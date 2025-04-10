Минобороны: ночью над Черноземьем уничтожили 19 беспилотников

С 20:15 9 апреля по 7:41 10 апреля над территорией Черноземья было уничтожено 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

До 06:00 ПВО уничтожили 12 БПЛА над регионам Черноземья, в том числе семь над Курской областью, четыре над Бклгородской и один над Орловской. Всего за этот период над территорией РФ было сбито 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Около 07:05, по данным Минобороны, над Курской областью было сбито еще шесть дронов, около 07:30 — еще один.

О последствиях на земле не сообщалось.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Ульяна Ларионова