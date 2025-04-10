Минкульт не выдал прокатное удостоверение мультфильму «Полный армагеддец»

Минкульт России отказал в прокатном удостоверении норвежскому анимационному фильму «Полный армагеддец» (другое название — «Спермагеддон»). Ранее сообщалось, что премьера мультфильма о жизни двух сперматозоидов должна была состояться 19 июня.

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«По результатам рассмотрения поступившего заявления и комплекта документов Минкультуры России принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения на анимационный фильм "Полный армагеддец"»,— сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

В Минкульте также напомнили, что с информацией о фильмах с прокатным удостоверением и сроках их действия можно ознакомиться на портале открытых данных ведомства.

Сборы в российских кинотеатрах по итогам 2024 года составили 45 млрд руб. Это на четверть больше прошлогоднего показателя. При этом Минкульт стал чаще отказывать в выдаче прокатного удостоверения.

Подробности — в материале «Ъ» «В тени проката».