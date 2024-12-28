В тени проката

Сборы в российских кинотеатрах по итогам 2024-го составили 45 млрд руб., на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 года. Предварительную оценку дало Минкультуры. Как заявила глава ведомства Ольга Любимова, основным драйвером роста стали отечественные проекты. По данным Фонда кино, самым кассовым стал фильм «Холоп-2», он заработал свыше 3,8 млрд руб. В пятерку лидеров также вошли «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита», «Лед 3» и «Сто лет тому вперед». Из зарубежных картин наивысшая позиция у экранизации «Графа Монте-Кристо». При этом в рамках предсеансного обслуживания в топ-20 вошла только короткометражка «Сколько весит облако?» — перед ней показывали «Головоломку-2».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По-прежнему ли теневой прокат нужен российским кинотеатрам? Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Максим Острый полагает, что пока бизнес не готов от него отказаться: «Теневой прокат активно использовался летом, когда кинотеатры испытывали нехватку крупных отечественных премьер. В летний отрезок пиратские проекты стабильно возглавляли бокс-офис. Без декабрьских подсчетов в 2024 году получается 10,8% от общих сборов кинотеатров.

Заводились ли уголовные дела за нелегальный прокат в 2024 году? Весной кинотеатры призывали отказаться от пиратского контента, но по-прежнему, как только появляется какой-то заметный пиратский релиз, как сейчас происходит с "Моаной 2", он крутится. Слишком велик соблазн для кинотеатров. Посещаемость осталась примерно на прошлогоднем уровне, а цена билета выросла, и за счет этого поднялась и выручка».

При этом игроки рынка сетуют, что посещаемость пока не может восстановиться после ухода зарубежных компаний. В 2024-м за исключением новогоднего уикенда она не превышала 3,5 млн зрителей, следует из данных Фонда кино. Кроме того, Минкульт стал чаще отказывать в выдаче прокатного удостоверения. Эти ограничения сказываются на разнообразии сеансов и в итоге еще больше снижают поток посетителей, считает кинокритик Елена Слатина: «Из 10 лидеров года пять — это сказки. Понятно, что это семейный, всегда хорошо зарабатывающий контент, но этого мало для того, чтобы зрители ходили в кинотеатры. Когда выбрасывают, например, в прокатные даты фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" для того, чтобы в майские праздники собрал "Блиндаж", кинотеатры в эти даты не заработали столько, сколько могли бы.

Еженедельно появляется от 10 до 15 новых названий в афишах, и среди них по одному замечательному фильму в неделю точно есть, иногда по два. Но теперь наша индустрия устроена таким образом, что каждый должен сказать, что фильм ничего не нарушает, никакие ценности не дискредитирует. Из огромного количества картин вырезали по 10-15 минут. Под эту "кастрацию" попал даже фильм Бернардо Бертолуччи "Конформист". Большое количество картин, которые так и не вышли в прокат. Есть и фильмы, отсутствие которых обедняет картину российского проката».

В 2024 году Госдума приняла законопроекты, запрещающие прокат фильмов, которые дискредитируют традиционные российские ценности и пропаганду отказа от деторождения.

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Анжела Гаплевская